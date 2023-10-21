Хранил в тайне 20 лет: об этом подлом поступке Миронова стало известно только после смерти

Андрей Миронов за годы жизни дважды связывал себя узами брака. Его первой супругой стала Екатерина Градова, а второй — Мария Голубкина. При этом, как оказалось, все эти годы он встречался с актрисой Татьяной Егоровой, несмотря на жен и детей.

О тайной связи артиста рассказала сама Егорова, выпустив мемуары «Андрей Миронов и я». Как призналась знаменитость, звезда советского кино всю жизнь ее тайно любил. Именно с ней у него были первые серьезные отношения, а не женились они из-за сложных характеров. При этом в брак Миронов вступал только для того, чтобы отомстить Егоровой. Актриса была уверена, что он выбирает женщин «на зло» ей и не испытывает к ним никаких чувств.

Близкие артиста не согласились с мнением Егоровой. Александр Ширвиндт, который был близким другом звезды «Бриллиантовой руки», раскритиковал мемуары актрисы и признал, что ее истории далеки от правды.