Хозяйки годами бились над тайной этого рецепта: вот как печь пирог Нади Клюевой
С блюдом из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» справится даже начинающий.
Пирогом с поэтичным названием «Ноктюрн» в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» угощает своих коллег Надя Клюева. Повторить его пытались многие советские хозяйки. Но не всегда успешно.
Для «Ноктюрна» — он же «Чайный» по меткому выражению Люси из кинокартины — важно правильно соблюдать соотношение ингредиентов. Все они доступные, бюджетные. Да и завести тесто просто. Хватит времени, пока греется духовка.
Потребуется:
- мука, 2 стакана,
- крепко заваренный чай, 0,5 стакана,
- сахар, 0,5 стакана,
- варенье, 2 ст.л.,
- растительное масло, 1 ст.л.,
- яйцо, 1 шт.,
- разрыхлитель, 2 ч.л.
В миске нужно аккуратно взболтать яйцо, добавить сахар и размешать до однородности. Соединить с маслом. Ввести в тесто половину муки с разрыхлителем.
Как только оно начнет густеть, вливать чай и всыпать оставшуюся муку поочередно, ложку за ложкой. В последнюю очередь соединить варенье с остальными компонентами.
Затем выложить тесто в смазанную маслом форму. Печь 35-40 минут в духовом шкафу, нагретом до 180 градусов.