Хозяйки годами бились над тайной этого рецепта: вот как печь пирог Нади Клюевой

С блюдом из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» справится даже начинающий.

Пирогом с поэтичным названием «Ноктюрн» в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» угощает своих коллег Надя Клюева. Повторить его пытались многие советские хозяйки. Но не всегда успешно.

Для «Ноктюрна» — он же «Чайный» по меткому выражению Люси из кинокартины — важно правильно соблюдать соотношение ингредиентов. Все они доступные, бюджетные. Да и завести тесто просто. Хватит времени, пока греется духовка.

Потребуется:

мука, 2 стакана,

крепко заваренный чай, 0,5 стакана,

сахар, 0,5 стакана,

варенье, 2 ст.л.,

растительное масло, 1 ст.л.,

яйцо, 1 шт.,

разрыхлитель, 2 ч.л.

В миске нужно аккуратно взболтать яйцо, добавить сахар и размешать до однородности. Соединить с маслом. Ввести в тесто половину муки с разрыхлителем.

Как только оно начнет густеть, вливать чай и всыпать оставшуюся муку поочередно, ложку за ложкой. В последнюю очередь соединить варенье с остальными компонентами.

Затем выложить тесто в смазанную маслом форму. Печь 35-40 минут в духовом шкафу, нагретом до 180 градусов.