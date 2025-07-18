Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Хозяину» до него — как до луны: иностранцы определились с лучшим фильмом Быкова — в кои-то веки россиянам нет смысла спорить

«Хозяину» до него — как до луны: иностранцы определились с лучшим фильмом Быкова — в кои-то веки россиянам нет смысла спорить

18 июля 2025 09:25
«Хозяину» до него — как до луны: иностранцы определились с лучшим фильмом Быкова — в кои-то веки россиянам нет смысла спорить

По рейтингам отрыв от преследователей у драмы колоссальный.

После выхода «Хозяина», ставшего для Юрия Быкова долгожданным возвращением в большое кино, на IMDb обновился рейтинг его фильмов. Сюрпризов почти нет: новинка с Быстровым собрала приличные 7.2/10 и теперь делит с «Майором» второе-третье место. А вот первое, по мнению зарубежных зрителей, все еще за «Дураком» — твердая восьмерка и признание, которого фильм добился и в России.

«Дурак» — это тот случай, когда один человек пытается победить систему, позабыв, что против лома нет причем. Да, человек хрупкий, да, один. Но не молчит. И именно это западные зрители поняли без всяких комментариев и пояснительных брошюр.

В отзывах слово «сказка» встречается часто — но сказка у Быкова темная, без фей и хэппи-энда. Один дом — на грани обрушения. Один слесарь — на грани отчаяния. И город, где никто не хочет отвечать за последствия.

«Хозяину» до него — как до луны: иностранцы определились с лучшим фильмом Быкова — в кои-то веки россиянам нет смысла спорить

Особенно зрителей цепляет честность: грязь, безысходность, но при этом — странная, едкая надежда. Один из пользователей IMDb, например, пишет, что фильм похож на «цветок, который пытается прорасти сквозь канализацию». Еще кто-то удивляется: в российской провинции что, правда, такие бетонные махины стоят? Да, стоят. Да, гниют. И да — не только в России.

В «Дураке» нет патетики. Нет подвига с фанфарами. Есть человек, который просто делает то, что считает правильным. Даже если за это не дадут грамоту. Даже если никто не скажет спасибо. Даже если за это убьют.

Ранее мы писали: Пересмотрел «Хозяина» Быкова дважды — и пожалел, что включил в первый раз: фанатам «Дурака» с «Майором» фильм противопоказан — объясняю, почему

Фото: Кадр из фильма «Хозяин» (2024), «Дурак» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады «Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады Читать дальше 22 июля 2025
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше