«Хозяину» до него — как до луны: иностранцы определились с лучшим фильмом Быкова — в кои-то веки россиянам нет смысла спорить

После выхода «Хозяина», ставшего для Юрия Быкова долгожданным возвращением в большое кино, на IMDb обновился рейтинг его фильмов. Сюрпризов почти нет: новинка с Быстровым собрала приличные 7.2/10 и теперь делит с «Майором» второе-третье место. А вот первое, по мнению зарубежных зрителей, все еще за «Дураком» — твердая восьмерка и признание, которого фильм добился и в России.

«Дурак» — это тот случай, когда один человек пытается победить систему, позабыв, что против лома нет причем. Да, человек хрупкий, да, один. Но не молчит. И именно это западные зрители поняли без всяких комментариев и пояснительных брошюр.

В отзывах слово «сказка» встречается часто — но сказка у Быкова темная, без фей и хэппи-энда. Один дом — на грани обрушения. Один слесарь — на грани отчаяния. И город, где никто не хочет отвечать за последствия.

Особенно зрителей цепляет честность: грязь, безысходность, но при этом — странная, едкая надежда. Один из пользователей IMDb, например, пишет, что фильм похож на «цветок, который пытается прорасти сквозь канализацию». Еще кто-то удивляется: в российской провинции что, правда, такие бетонные махины стоят? Да, стоят. Да, гниют. И да — не только в России.

В «Дураке» нет патетики. Нет подвига с фанфарами. Есть человек, который просто делает то, что считает правильным. Даже если за это не дадут грамоту. Даже если никто не скажет спасибо. Даже если за это убьют.

Ранее мы писали: Пересмотрел «Хозяина» Быкова дважды — и пожалел, что включил в первый раз: фанатам «Дурака» с «Майором» фильм противопоказан — объясняю, почему