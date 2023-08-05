Хозяин месяца – Дьявол: август будет сложным, если не соблюдать эти правила

Как утверждают астрологи, главная карта последнего месяца лета — Аркан Дьявола. И это означает, что все четыре недели будут наполнены соблазнами и искушениями, с которыми весьма сложно совладать.

Так, одни из самых опасных дней — 1, 14, 20, 21 и 23 августа. Это время разрушительных перемен, отрицательное влияние звезды окажут совершенно на все сферы жизни. И справиться с негативными переменами возможно, только приложив все усилия.

Благоприятными же днями астрологи называют 4, 10, 17, 24, 26 и 29 августа. В эти дни точно не стоит ждать сложностей и трагичных новостей.

Справиться же с несчастьями помогут несколько правил. Нельзя манипулировать людьми, использовать их слабости, преступать законы. Также под запретом двусмысленные фразы, даже простой обман и лукавство. Лишь беспрекословно соблюдая эти правила, можно спокойно пережить насыщенный август.