«Хожу голая по дому»: Эль Фаннинг проговорилась о пикантных привычках 

Эль Фаннинг всего 22 года, но она уже популярная голливудская актриса. Сейчас звезда снимается в сериале «Великая», повествующем о жизни русской императрицы Екатерины II. При этом Эль играет саму правительницу.

По словам Фаннинг, она ожидает получить от своей героини огромный опыт интимных сцен. Звезда «Малефисенты» надеется, что раскрепощенность Екатерины позволит и ей лучше чувствовать себя в жизни. «Секс — большая часть этого шоу, и я рада изучить эту сторону работы», – призналась актриса.

Она также заявила, что не испытывает особого стеснения, когда ей предстоит сниматься обнаженной. Оказывается, у Фаннинг есть одна привычка, которая укоренилась уже давно. «Лично мне нравится быть голой. Я все время хожу голая по дому. Это часть жизни!» – призналась звезда изданию Daily Mail.

Кроме того, актриса сообщила, что обожает творчество Гвинет Пэлтроу, а также постоянно смотрит реалити-шоу «90-дневный жених». Это проект телеканала TLC, в котором влюбленные пары подают документы на визу ради получения гражданства той или иной страны.

Фаннинг сообщила поклонникам, что за время самоизоляции обожала снимать короткие видео, которые бы взорвали TikTok. Однако, по словам звезды, она вряд ли их когда-либо опубликует. «В то время я старалась как можно больше креативить. Снимала маленькие детали в своем доме и свои танцы для TikTok. Оказалось, что я в этом не так плоха», – призналась Эль.