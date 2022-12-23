Хотите узнать всю правду о себе? Скорее отвечайте на вопросы теста

Помните, как в детстве играли в ассоциации? Перебрасывались словами и порой уходили от первоначального слова так далеко, что сами потом удивлялись? Казалось бы, обычная детская забава, шуточное развлечение, однако с точки зрения ученых это не просто игра. Искать ассоциации полезно и во взрослом возрасте, многие психологи используют их в качестве самостоятельной методики для работы с проблемами людей. Дело в том, что ассоциации часто возникают неосознанно, и если на сознательном уровне человек еще может слукавить и обмануть самого себя и специалиста, то с бессознательным такой фокус не пройдет. Кстати, ассоциативным методикам запоминания информации обучают сотрудников специальных служб. Совокупность таких приемов называют мнемоникой (с древнегреческого это переводится как “искусство запоминания”). Иногда мы используем эту технику запоминания и сами о том не подозреваем: например, знаменитая фраза “каждый охотник желает знать, где сидит фазан”, помогающая в точной последовательности запомнить цвета радуги, тоже относится к ним.

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