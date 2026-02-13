Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки

Антон Васильев будто нарочно закрепился в амплуа серьезных мужчин. Капитан Семенов из «Невского», следователь в «Хрустальном», милиционер из «Слова пацана» — везде драма, нервы, напряжение. Но в фильмографии актера есть место и для легких историй.

Осенью 2023 года вышла комедия «Я богиня» — полнометражный режиссерский дебют Ольги Дибцевой. Васильев сыграл здесь Борю: сосед по общежитию, врач, всегда выглядит слегка помятым, но от него веет надежностью. Никакого криминала, никаких разборок: он просто хороший парень (ну, почти).

Сюжет крутится вокруг Лены — школьной учительницы, у которой в один день все рушится: муж изменяет, с работы выгоняют, жилье приходится освободить. Подруга тащит ее на тренинг «Стать богиней» — учиться любить себя и брать от жизни все.

В соцсетях фильм сразу окрестили «нашим ответом "Барби"». Сходство и правда есть: розовый постер, женщина-режиссер и соавтор сценария, а главная героиня даже произносит монолог о том, как сложно женщине всегда быть хорошей и соответствовать ожиданиям общества, родителей, мужчин, подруг, коллег. Но комедия российская, поэтому у нее свой путь — так что на этом параллели заканчиваются.

В общем, Лена меняет имидж и внезапно оказывается перед выбором. С одной стороны — Андрей. Успешный, ухоженный, богатый и настойчивый. Все при нем, но что-то не так. С другой стороны — Боря, которого как раз играет Антон Васильев. Кого же выберет девушка? Спойлерить не будем.

«Я богиня» — не шедевр, тут никто не спорит. Но когда хочется выключить голову, посмеяться над узнаваемыми ситуациями и увидеть любимых актеров не в тяжелых драмах, а в чем-то уютном, — почему бы и нет.