Хотите стать как самая красивая женщина в мире? Вы упадете, узнав, сколько это стоит

Несколько лет назад пластический хирург Джулиан Де Сильва поставил на первое место своего традиционного рейтинга звезд модель Беллу Хадид. Доктор пришел к выводу, что пропорции ее лица симметричны по правилу «золотого сечения», а черты — близки к совершенству. Вот только в Сети уже отметили, что таких идеальных параметров Белла добилась не благодаря генетике, а с помощью работы коллег Де Сильвы. И для того, чтобы стать самой красивой женщиной на планете, нужно немало средств.

В беседе с Wday врачи-эксперты обратили внимание на изменившиеся формы век и носа Хадид, а также на искусственно сформированные скулы. По всей видимости, после блефаро- и ринопластики модель также удалила комки Биша и решилась на подтяжку средней части лица. Не обошлось и без увеличения груди — наряды на подиуме теперь выгодно подчеркивают формы Беллы.

Кроме того, много времени заняли и косметологические процедуры. Подбородок Хадид врачи сделали более выразительным с помощью ботулинотерапии и филлеров. Не обходится звезда и без ботокса и уколов для устранения носослезной борозды. А хороший цвет лица и свежесть кожи Белла поддерживает аппаратными методиками. По самым скромным подсчетам, внешность Беллы Хадид обойдется россиянкам в сумму от 3,4 млн рублей.