Хотите большую пенсию в будущем? Вот кем нужно работать сейчас

Размер пенсии — одна из самых важных тем для многих россиян. Многие профессии предполагают совершенно разные начисления, однако среди специальностей есть несколько главных фаворитов.

Так, самую большую пенсию в стране получают космонавты. Из-за большого количества надбавок и премий к выходу на заслуженный отдых исследователи космоса могут получать примерно 130 тысяч рублей. На втором месте располагаются судьи. Мужчины уходят на пенсию в 55, а женщины — в 50. При этом судьи могут рассчитывать на пожизненное пенсионное обеспечение, если во время закончат работать, и составит оно 85% от их обычной зарплаты. Если — нет, то они будут получать как обычную зарплату, так и пенсию, но уже на общих основаниях. Таким образом, выплаты блюстителям закона составляют в среднем 70 тысяч рублей.

Третье место занимают летчики-испытатели. Профессия считается одной из самых опасных в стране, поэтому ее представители имеют множество дополнительных надбавок, которые сказываются на пенсионных начислениях. И именно поэтому покорители неба получают как минимум 56 тысяч рублей после выхода на отдых, но в каждом случае эта сумма высчитывается отдельно, ведь все зависит от достижений конкретного пилота.

Помимо этого, в рейтинг входят и заслуженные артисты страны. Почетный статус предполагает специальную районную надбавку, благодаря которой, например, звезды, прописанные в Москве, получают дополнительно 30 тысяч рублей к своей основной пенсии.

На последнем месте находятся государственные служащие. Дело в том, что их пенсия напрямую зависит от выслуги лет. Например, если стаж равен 15 годам, то выплата будет равна 45% от официальной зарплаты. Плюс к этому им начисляются и специальные доплаты, которые могут значительно увеличивать размер пенсии.