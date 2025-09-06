Меню
Киноафиша Статьи «Хотелось врезать чем-нибудь тяжелым»: эти актеры превращают жизнь массовки в настоящий ад

6 сентября 2025 18:36
Ведут себя как дети малые, а порой слишком усердно пытаются добиться идеала.

Съёмочная площадка — это всегда нервы, бесконечные дубли и борьба характеров. Но, как оказалось, порой главная драма происходит не в кадре, а за его пределами. Девушки, много лет работающие в массовке, поделились в соцсетях реальными историями о звёздах, с которыми они больше не хотят пересекаться.

Скандалы со звездами первой величины

Первая актриса массовки под ником Lera_gilbert откровенно рассказала о трёх громких случаях. Среди них — Вячеслав Чапурченко, Александр Робак и блондинка из «Триггера».

«Я была на съёмках сериала “Секс до и после”, у Чапурченко там одна из главных ролей. Я бы не сказала, что он делал что-то плохое, но он очень-очень критичен к себе.

После каждого дубля он подходил к режиссёру и просил посмотреть его. Ему постоянно не нравилось, как он сыграл, и мы переснимали дубль по 100 раз. Из-за него съёмки закончились не в 12 ночи, а в 5 утра».

Следующим в списке оказался Александр Робак:

«Ему просто абсолютно плевать. Он настолько зазведился! Когда была камера, мотор, он просто сидел в телефоне. Режиссёр постоянно говорил ему: “Саша, убери телефон, пожалуйста”. А он такой: “Ща-ща-ща”. Эти съёмки тоже задержались на 2 часа».

Но настоящий кошмар, по словам девушки, был на съёмках «Триггера», причем она даже не запомнила актрису Лену Тронину по имени.

«Актрисе просто не нравился текст. Пожалуй, час она спорила с режиссёром, что она не будет так говорить. Она психовала, надевала куртку, выходила на улицу покурить, очень громко кричала, ругалась.

Потом и сам режиссёр перешёл на крик. Несколько раз она демонстративно надевала куртку, выходила из кафе и говорила: “Я не буду этого говорить”. В итоге её уговаривали, чтобы она сказала свой текст».

История с Бортич: «Пафос, надменность и горсть монет в лицо»

Вторая актриса массовки вспомнила ситуацию с Александрой Бортич. Её поведение на площадке, по словам девушки, стало шоком для всей команды:

«Да, с Бортич была ситуация, когда работала в массовке. Поразило её поведение. Пафос, надменность. Ей что-то не понравилось в работе гримёра и она бросила в бедную девушку горсть монет, со всей дури прямо ей в лицо. И заставила собирать».

По словам девушки, во время съёмок актриса вела себя так, будто «на площадке нет никого важнее». И на этом фоне особенно контрастно выглядел Сергей Безруков, который тоже участвовал в съёмках:

«Приехал вовремя, поздоровался со всеми — с массовкой, с персоналом, с командой, быстро отснял несколько дублей, попрощался, пожелал всем хорошего дня и прекрасной работы и уехал.

Безрукова полюбила и зауважала ещё сильнее, а Бортич хотелось врезать чем-нибудь тяжёлым. А режиссёр молчал».

В комментариях к посту другие участники массовки делятся похожими историями: задержанные ночные смены, срывы, капризы и равнодушие режиссёров к происходящему. Всё это — обратная сторона красивой телевизионной картинки, которую зрители видят уже на экране.

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше.

Фото: Кадр из сериала «Секс до и после», «Киберпапа», «Космическая собака Лида»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
