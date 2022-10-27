Хотели уволить за «голое» фото: посмотрите на самую красивую полицейскую Германии

Адрианну Колесзар многие называют самой красивой сотрудницей полиции во всей Германии. 37-летняя уроженка Дрездена не раз выкладывала в социальных сетях свои снимки, многие из которых были весьма откровенными. Рассказывая о секретах стройной фигуры и правильного питания и публикуя моменты из своих путешествий, Адрианна зачастую фотографировалась в бикини или вовсе в обнаженном виде.

Такое поведение вызвало резкое неодобрение начальства, и в итоге Колесзар получила суровый ультиматум: или она перестает выкладывать откровенные снимки, или навсегда прощается с полицейским мундиром.

После этого Адрианна взяла отпуск на полгода, который полагался ей по немецким законам, и отправилась в поездку по миру, чтобы поразмыслить о своем будущем. Отдохнув и посетив Нью-Йорк, Дубай, Майами и другие города, она в итоге поняла, что служба в полиции — это все-таки дело ее жизни, и решила закончить с откровенными съемками.

Но расставаться с тысячами своих поклонников Адрианна не собирается. По возвращении из отпуска она поспешила успокоить подписчиков тем, что по-прежнему будет вести свой блог в соцсетях, просто уже не с такой частотой и менее откровенно.