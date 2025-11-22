Меню
Хотели рекламу туалетов – сняли фильм-номинант на «Оскар»: эта японская лента с оценкой 7.9 – бальзам на душу для уставших от инфошума

22 ноября 2025 18:07
На ближайшие 2 часа перенесетесь в умиротворяющий Токио, забыв про соцсети и тревогу.

Иногда самые гениальные творческие идеи рождаются из самых неожиданных источников. Так произошло с фильмом «Идеальные дни» знаменитого немецкого режиссера Вима Вендерса.

Изначально его пригласили в Японию для совсем другого проекта – создания серии рекламных роликов о дизайнерских общественных туалетах в токийском районе Сибуя. Однако, увидев эти футуристические арт-объекты (иначе их и правда не назовешь), Вендерс был настолько впечатлен, что предложил спонсору, бизнесмену Кодзи Янаи, снять полноценное художественное кино.

Сценарий был написан всего за 3 недели, а съемки заняли лишь 17 дней. Результат этого спонтанного творческого порыва превзошел все ожидания: картина не только получила признание критиков, но и была номинирована на «Оскар» как лучший международный фильм.

Рассказываем, почему эта лента зайдет всем, кто устал от инфошума, бесконечных потоков информации и бездумного скроллинга.

Сюжет: поэзия рутины

Главный герой – немолодой Хираяма, который работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Его жизнь – это образец размеренности и день сурка в самом хорошем смысле слова.

Каждый день он просыпается на рассвете, ухаживает за своими растениями, слушает в машине западный рок 70-х на аудиокассетах, с наслаждением пьет кофе из вендингового автомата и с таким энтузиазмом чистит унитазы и раковины, будто реставрирует шедевры искусства.

Его мир кажется замкнутым и одиноким, но на деле он очень комфортный и ламповый. А еще наполнен кучей маленьких уютных ритуалов: чтением бумажных книг, посещением одной и той же закусочной, проявкой пленки с фотографиями деревьев.

Однако эту монотонность, за который мы наблюдаем первую половину фильма, вскоре сменяют несколько случайных встреч. Потерявшийся мальчик, сбежавшая племянница, сестра из другого социального слоя – все это ненадолго вносит сумбур в его идеально выстроенный порядок.

Эти эпизоды намекают на некое травматичное прошлое героя, но не дают четких ответов, оставляя зрителю пространство для размышлений. Фильм не про глобальные изменения, а про то, как человек сохраняет свое внутреннее достоинство и гармонию в самом, казалось бы, обыденном существовании.

Что крутого в фильме и почему стоит смотреть

Как те, кто были поражены этой лентой, заявляем: это настоящая медитация. В эпоху так называемого клипового мышления порой сложно найти картину, которую хотелось бы смотреть, не отрываясь. Но «Идеальные дни» – именно тот случай.

Лента заставляет отложить телефон подальше и просто раствориться в этой атмосфере спокойствия. В фильме практически ничего не происходит, и это его самая сильная сторона (чуть позже вы убедитесь!).

В общем сюжет, которого практически и нет, позволяет на все сто разгрузить голову, замедлиться и хотя бы на время забыть о тревогах, дедлайнах, мессенджерах и прочих неприятных штуках. Так что если искали что-то умиротворяющее и ненапряжное, то это оно.

Признание и оценки

Картина была высоко оценена как зрителями, так и критиками. На Кинопоиске ее рейтинг составляет 7.8, а на IMDb – 7.9. Но главным достижением стало, конечно, признание на международных фестивалях, кульминацией которого стала заветная номинация на премию «Оскар».

Исполнитель главной роли, Кодзи Якусё, был удостоен приза за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале, что подтвердило не только мощь режиссерского замысла, но и актерское мастерство.

Что говорят зрители

Реакция аудитории на фильм оказалась очень глубокой и личной. Многие зрители увидели в нем не просто историю, а философское высказывание.

«Хотя мы видим вечную статику, словно наблюдая за движением камней в саду, "Идеальные дни" – это фильм про динамику. Хираяма не стоит на месте, он последовательно живет эту жизнь ровно так, как ему хочется»,

«В фильме нет сюжета в привычном понимании, есть истории. Они начинаются, как и в жизни, одновременно, без объяснений, не всегда понятно, что и зачем, нет никаких нравоучительных выводов. Нет сравнений, нет того, что часто называют – эго»,

«Нужно очень постараться, чтобы снять 2 часа из жизни уборщика туалетов так, что не оторваться, и Виму Вендерсу (классик, что сказать) это удаётся».

Вот видите? Не мы одни это заметили. Наблюдать за происходящим на самом деле очень интересно – настолько главный герой всецело отдается своим маленьким радостям жизни.

Да и в целом на фоне динамичных экшенов такая размеренная картинка кажется чем-то очень новым и свежим (хотя на деле-то это обычная жизнь каждого из нас), отчего оторваться становится еще труднее.

А бонусом сразу после просмотра хочется пойти и тоже навести порядок в квартире, прогуляться, заварить любимый напиток, а не залипнуть в телефон. И, проверено, эффект этот сохраняется надолго.

Вместо заключения

«Идеальные дни» – это тот редкий случай, когда кино становится медитативным опытом. Это напоминание о том, что красота и смысл скрыты не в грандиозных событиях, а в ежедневных ритуалах, в умении видеть игру света на листьях (поймете отсылку, если досмотрите титры до конца) и находить покой в собственной внутренней орбите.

История о том, как рекламный заказ превратился в поэтичное высказывание о человеческом достоинстве, доказывает: настоящее искусство непредсказуемо, и оно часто рождается там, где его совсем не ждешь.

Фото: Кадр из фильма «Идеальные дни» (2023)
