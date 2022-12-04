Хотела уйти из жизни, но одумалась: куда пропала и как выглядит эффектная брюнетка с «Фабрики звезд»

В начале нулевых имя Светланы Светиковой знала вся страна. Главные роли в мюзиклах «Notre Dame de Paris» и «Метро», участие в «Фабрике звезд» – певица была на вершине популярности, но вскоре ее слава стала меркнуть.

Наряду с яркой карьерой бурлила и личная жизнь Светиковой. Исполнительница встречалась с коллегой по «Фабрике» Димой Голубевым, а потом закрутила роман со старшим братом актера Алексея Чадова по имени Андрей.

Отношения с Андреем были бурные, однако счастья певице не принесли – бедняжка оправилась лишь спустя 9 месяцев после разрыва и даже хотела свести счеты с жизнью.

Любовь Светлана Светикова обрела с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара вместе уже много лет – и у них растут двое сыновей: Милан и Кристиан. 39-летняя Светикова все так же стройна и красива. Основное время певица уделяет семье, но не забывает и о сцене.