Хотела усыновить, но передумала: куда пропал «сын» Марины из сериала «Граница: Таежный роман»

Ольга Будина известна не только как талантливая актриса. Несколько лет назад звезда сериала «Граница: Таежный роман» занималась благотворительностью и однажды даже усыновила мальчика. Что с ним стало спустя эти годы?

Однажды во время посещения детского дома в Адыгее Ольга обратила внимание на мальчика Сашу Изотова. Точной информации, что произошло дальше, нет. Согласно одной версии, Будина отнеслась к Саше как к родному и верила, что он подружится с ее сыном Наумом. Но подросток стал плохо влиять на родного отпрыска актрисы, а еще частенько воровал вещи из дома. Из-за этого она передумала его усыновлять.

Другая версия гласит, что Изотов бывал лишь у нее в гостях. Будина хотела ему помочь, ведь видела его талант — мальчик писал стихи и рассказы. Но его семья не могла ему обеспечить хороший старт, поэтому Ольга взяла Сашу под свое крыло. Артистка хотела, чтобы Изотов поступил в академию МЧС, однако он отказался. На предложение Ольги оплачивать ему репетиторов Саша ответил «нет».

Сегодня Изотов уже взрослый парень. К сожалению, он не достиг больших успехов в жизни. Александр живет в комнате в общежитии и часто меняет работу. Высшее образование он так и не получил.