Хотела развода, но стала вдовой: жена Владислава Галкина молчала 10 лет

Брак Владислава Галкина и Дарьи Михайловой было сложно назвать счастливым. В 1998 году она работала над спектаклем в тяжелый период, после сложного развода с Максимом Сухановым. Одну из ролей Дарья предложила Галкину. Совместная работа быстро переросла в любовь, и через несколько месяцев они поженились.

Актер заявлял, что только с четвертой супругой обрел счастье в личной жизни. Правда, меняться ради нее не собирался. Как и предыдущие пассии Галкина, Михайловой пришлось мириться с его зависимостью от спиртного. Постепенно он начал устраивать скандалы на публике в нетрезвом виде, попадая в заголовки новостей. Свое поведение он объяснял стрессом и разладом в семье.

В 2010 году Дарья подала на развод. Но расторгнуть отношения с мужем она не успела, став его вдовой: в феврале Галкина нашли мертвым в своей квартире, актер умер от остановки сердца. После похорон Михайлова замкнулась, перестала появляться на публике и не давала никаких комментариев. Она молчала 10 лет, но затем решилась на интервью, пишет Femmie. Правда, о личной жизни и умершем супруге Дарья рассказывать не стала, сосредоточившись на творчестве и собственном моноспектакле. Кроме того, сейчас в производстве находятся три фильма с участием актрисы: «Нинель», «Ча-ча-ча», «СССР».