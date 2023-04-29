Хотела быть Барби, а стала посмешищем: эта девушка увеличивала губы больше 20 раз (фото)

Быть похожей на куклу Барби хотят многие женщины, и Андреа Иванова не стала исключением. Но, в отличие от подавляющего большинства, ради своей мечты она решилась на кардинальные перемены во внешности.

Штурмовать кабинет косметолога Иванова начала в 2016 году. Тогда миловидная девушка поняла, что ей не обойтись без пухлых губ. Вдобавок ко всему она перекрасилась в блондинку и стала отдавать предпочтение более яркому макияжу. Таких перемен Андреа показалось мало. Она продолжила делать инъекции и спустила на них весьма солидную сумму — миллион рублей. Правда, Барби так и не стала, а лишь превратилась в посмешище.

Иванова увеличила свои губы больше чем в 20 раз и теперь, по мнению интернет-пользователей, выглядит как Франкенштейн 21-го века. В Сети блондинку умоляют одуматься.

«Ты должна была остановиться еще вчера. Тебе действительно нужна помощь. Прочитай, что происходит при использовании филлеров», — советует один из подписчиков знаменитости.

Врачи также предупреждают Андреа об опасности такого количества процедур. Между тем она отказывается их слушать и продолжает экспериментировать над собой, чтобы стать еще более популярной и войти в «Книгу рекордов Гиннесса» как обладательница самых больших губ в мире.