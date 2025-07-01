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Хотел стать шиноби, а получил шиш с маслом: диетолог объяснила, чем чревата диета героев аниме

1 июля 2025 07:58
«Наруто»

Рискуете слечь с диабетом еще до выхода 3 сезона «Поднятия уровня».

Порция рамэна с утра, чипсы и кола в течение дня и пошёл скакать аки Наруто. Примерно такой образ подсовывает нам каждое уважающее себя сенэн-аниме.

Главные герои в перерывах между мировыми катастрофами и моральными дилеммами закидываются лапшой быстрого приготовления и моти, да так, что кажется — ну всё, это пища богов. Прыгнул в воздух, сделал пируэт, уничтожил демона — и всё это на пустом желудке, наполненном исключительно бульоном.

Вот только в реальной жизни, увы, не так. «Киноафиша» спросила врача-диетолога, кардиолога, эндокринолога Римму Мойсенко, можно ли повторить подвиги аниме-героев, если питаться как они. Реальность оказалась полна разочарований.

Хотел стать шиноби, а получил шиш с маслом: диетолог объяснила, чем чревата диета героев аниме

Не ешь как герой аниме

Во-первых, поясняет специалист, аниме — это вовсе не учебник по ЗОЖ, а рекламный носитель.

«Пищевые компании заинтересованы в продвижении своей продукции для людей, смотрящих данные мультики. В них зашита реклама», — говорит Мойсенко.

Иными словами, за аппетитными сценами с лапшой может стоять ничто иное, как маркетинг — направленный на подростков, готовых питаться так же, как и культовый герой.

Пользы ноль, калорий масса

Во-вторых, по словам диетолога, в этих продуктах нет ни витаминов, ни микроэлементов — «никаких химических позиций, которые должны встраиваться в нашу биохимию». Энергия, получаемая из такой еды сперва вскружит голову, но также быстро угаснет.

«Если человек употребляет эти снеки, разумеется, он живет за счет глюкозы. Глюкоза быстро всасывается в кровь, дает нам мгновенную энергию жизни, но ее хватает, как правило, максимум на полчаса, а потом наступает снижение энергетической активности».

Хотел стать шиноби, а получил шиш с маслом: диетолог объяснила, чем чревата диета героев аниме

За подъёмом следует спад, усталость, скачки сахара и — со временем — набор веса. А потом здравствуй, инсулинорезистентность, преддиабет и жизнь на уколах.

Питание, на котором существует любой герой аниме, это неживая еда — она только для рисованных героев, резюмирует Мойсенко. Так что прыгать, как угорелый, увы, не выйдет. А если и выйдет — только до наступления сахарной комы.

Вывод прост: хочешь силы, как у главного героя? Сначала выключи тайтл и съешь овощной салат, подсчитай КБЖУ и не забудь про занятия спортом. 100 отжиманий, 10 км бега: тренер объяснил, к чему приведут тренировки Джин-Ву из «Поднятия уровня» — о его прессе и не мечтайте.

Фото: Кадры из сериала «Наруто», «Драконий жемчуг», из фильма «Рыбка Поньо на утёсе» (2008)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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