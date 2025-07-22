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«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает

22 июля 2025 20:03
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает

Продюсер аниме-сериала дал неоднозначный намек.

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» (или «Соло Левелинг») основано на одноимённой корейской манхве, которая насчитывает 200 глав.

Первый сезон вышел в январе 2024 года и охватил события до 45-й главы. Второй сезон, премьера которого состоялась в марте 2025-го, продолжил историю — в нём экранизированы главы с 46-й по 110-ю.

Следовательно, третий сезон должен стартовать с 111-й главы, и фанаты уже с нетерпением ждут продолжения. Но, похоже, придётся набраться терпения.

«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает

На данный момент точная дата выхода 3 сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку» неизвестна. Судя по интервью с командой проекта, раньше 2028 года ждать премьеру вряд ли стоит — студия A-1 Pictures и её создатели сейчас заняты другими тайтлами.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах работа над продолжением займёт много времени. Продюсер сериала, Сота Фурухаши, объяснил, насколько это трудоёмкий процесс: между первым и вторым сезонами команда нарисовала 220 тысяч кадров анимации.

По его словам, художникам нужно время на восстановление.

«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает

Вот как он это прокомментировал:

«Конечно, я бы хотел дать аниматорам небольшую передышку. Так что, если бы всё зависело от меня, я бы сказал: давайте дождёмся следующих Олимпийских игр, чтобы увидеть, что будет с третьим сезоном».

Многие издания восприняли слова Фурухаши как намёк на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Звучит пугающе долго, согласитесь?

«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает

Однако некоторые журналисты считают, что имелась в виду зимняя Олимпиада 2026 года в Италии — в этом случае премьеру можно было бы ожидать уже в 2026-2027 году.

А пока остается следить за новостями и ждать официального анонса. Кстати, ранее мы рассказывали, что «Соло Левелинг» получит и игровую адаптацию от Netflix. Кто знает, может, ее мы увидим раньше?

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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