Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку
Любовница проявила мудрость.
Олег Янковский был известным ловеласом, но женился один раз и навсегда – на актрисе Людмиле Зориной. Но случались у Янковского романы на стороне – на съемках картины «Сентиментальный роман» он влюбился в свою коллегу, Елену Проклову.
Проклова не смогла противиться чувствам к звезде советского кино. Олег Янковский даже подумывал бросить жену и ребенка, однако против была сама Проклова. О непростом решении артистки рассказал ее друг, фотограф Валерий Плотников.
«И могу сказать, что там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег готовился уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских, уважительное отношение к браку, можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно было быть большое безумие», — признался Плотников.