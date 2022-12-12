Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку

Олег Янковский был известным ловеласом, но женился один раз и навсегда – на актрисе Людмиле Зориной. Но случались у Янковского романы на стороне – на съемках картины «Сентиментальный роман» он влюбился в свою коллегу, Елену Проклову.

Проклова не смогла противиться чувствам к звезде советского кино. Олег Янковский даже подумывал бросить жену и ребенка, однако против была сама Проклова. О непростом решении артистки рассказал ее друг, фотограф Валерий Плотников.