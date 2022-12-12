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Киноафиша Статьи Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку

Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку

12 декабря 2022 09:00
Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку

Любовница проявила мудрость.

Олег Янковский был известным ловеласом, но женился один раз и навсегда – на актрисе Людмиле Зориной. Но случались у Янковского романы на стороне – на съемках картины «Сентиментальный роман» он влюбился в свою коллегу, Елену Проклову.

Проклова не смогла противиться чувствам к звезде советского кино. Олег Янковский даже подумывал бросить жену и ребенка, однако против была сама Проклова. О непростом решении артистки рассказал ее друг, фотограф Валерий Плотников.

«И могу сказать, что там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег готовился уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских, уважительное отношение к браку, можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно было быть большое безумие», — признался Плотников.

Хотел бросить жену с ребенком: из-за кого Янковский едва не совершил роковую ошибку
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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