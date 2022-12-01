Хоть сейчас в голливудский боевик: вы ни за что не угадаете профессию этого красавца

Имя Джонни Синс вряд ли на слуху у многих, хотя его обладатель — настоящая знаменитость. Фактурой он напоминает звезд голливудских боевиков, ведь природа наградила его прекрасными внешними данными.

Синс действительно актер, только снимается он не в экшенах, а в фильмах для взрослых. На территории СНГ Джонни известен как лысый из Браззерс.

В молодые годы Синс вовсе не грезил стать звездой картин категории «18+». Он рос самым обыкновенным парнем в простой американской семье. В 20 лет Джонни попытался пробиться в актеры, однако потерпел неудачу: его не видели ни в одном из популярных жанров кино.

Но Синс не мог вот так легко смириться с поражением и не переставал грезить о славе. В 2006 году Джонни, наконец, нашел свое призвание — фильмы для взрослых.

Новая профессия по-настоящему увлекла Синса, и он признался во всем своим родителям. Они долгое время не могли принять выбор сына, но сестре Джонни удалось повлиять на их мнение. Родители, наконец, смирились с тем, что их наследник — рекордсмен, снявшийся в 2400 фильмах для взрослых.