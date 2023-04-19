Хоть сейчас в Голливуд: внук Мордюковой красотой превзошел деда (фото)

Жизнь единственного сына Нонны Мордюковой не задалась. Владимир Тихонов увлекся запрещенными препаратами и скончался в возрасте 40 лет. После себя он оставил одного наследника — Владимира.

Мордюкова отказывалась от общения с внуком. Взрослея, Тихонов младший не раз пытался породниться с именитой бабушкой, но это было бесполезно. Актриса считала, что тот преследует корыстные цели, и не шла на контакт.

В отличие от своего отца, Владимир сумел добиться успеха. Он окончил ГИТИС, а также получил кулинарное образование. Согласно информации в Сети, звездный наследник занимает пост заместителя худрука международного союза поэтов.

Между тем многие отмечают, что Владимир вполне мог бы покорить Голливуд. Своей красотой он превзошел даже именитого деда Вячеслава Тихонова. Тем не менее внук Штирлица не стремится к славе — он не желает быть актером, избегает публичности и держит в секрете подробности личной жизни.