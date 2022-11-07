Хоть сейчас на съемки «Бедной Насти»: вы ахнете, увидев 20-летнего сына Петра Красилова

Петр Красилов стал любимцем миллионов женщин после выхода на экраны сериала «Бедная Настя», в котором актер воплотил князя Михаила Репнина. Правда, с тех пор артист заметно изменился: он набрал лишние килограммы и заметно постарел.

Однако у Петра есть достойная смена в лице его сына Ивана. Наследник появился у Красилова в отношениях с Натальей Селивановой. Впрочем, построить крепкую семью не вышло. Актер расстался со своей избранницей, оставив ее с малышом на руках.

Недавно Иван Красилов, которому сегодня 20 лет, засветился в шоу «Звезды сошлись». Увидев его, зрители ахнули. Звездный наследник оказался настолько похож на своего отца, что хоть сейчас мог бы отправиться на съемки «Бедной Насти».

Вот только идти по стопам папы Иван не намерен. Он поступил на юридический факультет, но в ближайшее время планирует сменить учебное заведение, поскольку мечтает стать поваром.