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Хоть сейчас на подиум: преображение Мешалкиной из «Ералаша» вас точно удивит

31 марта 2023 16:05
Хоть сейчас на подиум: преображение Мешалкиной из «Ералаша» вас точно удивит

Звезда проделала колоссальную работу над собой.

Детский киножурнал «Ералаш» подарил путевку в мир большого кино многим артистам. Далеко не все из них смогли воспользоваться этим шансом — многие юные актеры, повзрослев, пропадали с экранов. Оказалась среди них и Юлия Михайлина.

В начале нулевых она снималась в популярном проекте в образе нескладной полной девочки, одна только внешность которой вызывала у публики смех. Тогда мало кто мог представить себе, какое преображение ждет в будущем ту самую Мешалкину из «Ералаша».

Хоть сейчас на подиум: преображение Мешалкиной из «Ералаша» вас точно удивит

Несмотря на то, что лишние килограммы позволили Михайлиной прославиться, она решила от них избавиться. Этому поспособствовало то, что артистка влюбилась и захотела стать более привлекательной для своего избранника по имени Александр.

В результате Юлия стала эталонной красоткой, которой можно смело выходить на подиум. Актриса вышла замуж за своего возлюбленного и подарила ему двоих детей, но при этом сумела сохранить свою преобразившуюся фигуру.

Фото: Кадр из киножурнала «Ералаш», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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