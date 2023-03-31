Хоть сейчас на подиум: преображение Мешалкиной из «Ералаша» вас точно удивит

Детский киножурнал «Ералаш» подарил путевку в мир большого кино многим артистам. Далеко не все из них смогли воспользоваться этим шансом — многие юные актеры, повзрослев, пропадали с экранов. Оказалась среди них и Юлия Михайлина .

В начале нулевых она снималась в популярном проекте в образе нескладной полной девочки, одна только внешность которой вызывала у публики смех. Тогда мало кто мог представить себе, какое преображение ждет в будущем ту самую Мешалкину из «Ералаша».

Несмотря на то, что лишние килограммы позволили Михайлиной прославиться, она решила от них избавиться. Этому поспособствовало то, что артистка влюбилась и захотела стать более привлекательной для своего избранника по имени Александр.

В результате Юлия стала эталонной красоткой, которой можно смело выходить на подиум. Актриса вышла замуж за своего возлюбленного и подарила ему двоих детей, но при этом сумела сохранить свою преобразившуюся фигуру.