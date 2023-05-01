Хоть сейчас на подиум: каким стал сын любимца всего СССР Джо Дассена (фото)

Известный французский певец Джо Дассен оставил после себя двоих сыновей — Джонатана и Жульена. Оба звездных наследника пошли по стопам своего отца и связали жизнь с музыкой. Вот только построить действительно успешную карьеру удалось лишь одному из них.

Младший сын любимца всего СССР смог превзойти своего старшего брата. Если тот писал собственную музыку, то Жульен делал все возможное, чтобы сохранить наследие отца. И, как показало время, не прогадал.

Артист начал вплотную сотрудничать с теми авторами, которые создавали композиции для его именитого родителя. Кроме того, он поставил мюзикл, рассказывающий о жизни Джо Дассена. Постановка пользовалась большим успехом, а сам Жульен стал большой звездой.

Многие любят его не только за талант, но и за очаровательную внешность. Поклонники не устают говорить о том, что 43-летний наследник Дассена будто рожден для модельного бизнеса. Музыкант хоть сейчас может выйти на подиум. Для этого у него есть все данные — подтянутое тело, высокий рост, очаровательная улыбка и взгляд, пробирающий до мурашек.