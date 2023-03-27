Хоть сейчас на подиум: ахнете, увидев дочь самой забытой супермодели 90-х (фото)

Ясмин Гаури не мечтала о подиуме и обложках глянца, но от судьбы не уйдешь. Знойная красотка работала в кафе «Макдональдс», где и привлекла внимание сотрудника модельного агентства. Вскоре после этого она уже блистала в Париже.

В 90-х Гаури, оказавшись первой южноазиатской моделью в индустрии, была невероятно успешна. Ничто не предвещало, но, купаясь в лучах собственной славы, длинноногая брюнетка приняла решение завершить карьеру. Впоследствии о ней попросту забыли.

Выходам на подиум звезда предпочла счастье в личной жизни. В 1997 году она вышла замуж за адвоката Ральфа Бернштейна. У пары появилось двое наследников: сын Виктор и дочь Майя.

Многие надеялись, что Майя пойдет по стопам матери, тем более для этого у нее есть все данные. Дочь Ясмин выросла невероятной красоткой, чья внешность вряд ли кого-то оставит равнодушным. Однако звездная наследница не пожелала выходить на подиум — вместо этого она решила стать поэтессой.