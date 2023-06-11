Хоть сейчас на пенсию: раскрыты баснословные доходы Нагиева

Съемки в рекламных роликах уже очень давно приносят знаменитым артистам столько, сколько обычным людям и присниться не может. А в некоторых случаях такой заработок для артистов становится основным, ведь суммы бывают гораздо больше, чем гонорары за съемку в кино или зарплата в театре. И если раньше актеры порой стеснялись того, что снимаются в рекламе, то сейчас некоторые даже гордятся этим.

Издание «Комсомольская правда» раскрыло некоторые подробности рекламных контрактов самых известных актеров, и суммы там просто астрономические. Так, например, один из самых больших гонораров за участие в рекламной съемке получает ветеран российского шоу-бизнеса, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Минимальная сумма заработка составляет около семи миллионов в год, а максимальная — до пятнадцати миллионов.

С такими суммами, будем откровенны, Дмитрию не стоит беспокоиться о своей старости. Более того, на пенсию он может уйти хоть сегодня. Примерно столько же получают и другие звезды так называемого «первого эшелона». Например, Анастасия Ивлеева. Сейчас, конечно же, гонорары немного уменьшились по сравнению с тем, какими они были несколько лет назад. Однако суммы все еще огромные и позволяют артистам вести безбедную и беззаботную жизнь.