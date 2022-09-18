Хоть сейчас на экраны: вы ахнете, увидев звезду «Поющих в терновнике» спустя 40 лет

Ричард Чемберлен стал известен благодаря своим ролям в «Поющих в терновнике», в сериале «Сегун» и других проектах. Миллионы поклонниц засыпали кумира письмами и не могли представить, что он может уйти на пенсию. Однако артист снимался в кино все меньше и меньше.

Пик популярности Чемберлена пришелся на 80-е. Тогда он появился в «Поющих в терновнике» и «Казанове», что сделало его мировой звездой. Всего за то десятилетие вышло восемь проектов с артистом, но в 1989 году он неожиданно пропал с экранов.

Потом в карьере Чемберлена были лишь эпизодические роли. Его можно увидеть в проектах «Чак», «Части тела» и в других популярных сериалах, где он появлялся лишь в нескольких сериях, приковывая внимание зрителей.

При этом годы, как отмечают пользователи Сети, практически не сказывались на нем. В 88-летнем артисте по-прежнему можно узнать кумира миллионов, а блеск в глазах, ставший его фирменной карточкой, никуда не пропал.

Несмотря на возраст, сегодня Чемберлена все еще можно увидеть на экранах. Четыре года назад 88-летний артист появился в «Кинотеатре кошмаров» с Микки Рурком, еще к прокату готовятся два фильма с его участием.