Хоть сейчас на экраны: как выглядит затеявший тяжбу за наследство внук Михаила Пуговкина

Единственный внук Михаила Пуговкина появился на свет в 1970 году в семье его дочери Елены. Мальчика решено было назвать в честь знаменитого дедушки. При этом, как оказалось, имя не единственное сходство между родственниками.

Дело в том, что долгие годы артист старательно скрывал жизнь своей семьи от публики. Пуговкин старался не рассказывать, чем занимаются его дочь и внук. Поэтому для поклонников стало шоком, когда Михаил появился в студии шоу «Прямой эфир», где семья артиста обсуждала скандал, связанный с наследством.

Как отметили зрители, наследник знаменитости — его точная копия. Михаилу передались все черты прославленного дедушки, в том числе и голос. Некоторые фанаты даже признались, что Михаил вполне смог бы заменить Пуговкина в кино, и далеко не все поклонники смогли бы увидеть разницу.

Сам внук актера при этом решил не идти по стопам деда. Всю жизнь он занимался фотографией и стал корреспондентом в СМИ.