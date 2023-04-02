Хоть сегодня в Голливуд: от сына звезды «Здравствуйте, я ваша тетя!» дух захватывает

Олег Шкловский стал всесоюзной знаменитостью после выхода комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». Актер воплотил Джеки Чеснея, образ которого ему подошел идеально. Мало кто знает, что сын Шкловского Михаил пошел по стопам отца и даже снялся с ним в одной картине.

Именитый артист никогда не раскрывал подробности своей личной жизни. Известно, что у него трое детей от двух разных женщин. Его наследник Михаил посвятил себя актерству и тоже снимается в кино и сериалах. Вместе с отцом он появился в нашумевшем хите «Не родись красивой». Шкловский-младший сыграл хулиганистого соседа Кати Пушкаревой.

На счету Михаила несколько телепроектов, среди которых «Жизнь и судьба», «Две сестры», «Я не вернусь». Сегодня 39-летний наследник Шкловского выглядит как эталонный красавчик: высокий рост, подтянутая фигура, стильная прическа и обворожительная улыбка. Такой типаж идеально подошел бы для Голливуда — мировая слава была бы Михаилу обеспечена.