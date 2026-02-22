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Киноафиша Статьи Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

Проверено редакцией
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

Вспоминаем три иностранных адаптации классики, о которых вы, вероятно, услышите впервые.

Когда Сарик Андреасян выпускает очередную экранизацию Пушкина, это всегда событие. Шумное, спорное, но событие. На волне нового возвращения к классику самое время вспомнить, что русского поэта экранизируют не только у нас. И иногда результаты получаются такими, что сам Александр Сергеевич удивился бы.

Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

«Пиковая дама» (Великобритания, 1949)

Англичане взяли пушкинскую мистику и превратили ее в настоящий хоррор. Режиссер Торолд Дикинсон построил картину так, что карты становятся одержимостью, граничащей с безумием.

Антон Уолбрук в роли Германа играет, словно действительно продал душу за три карты. Атмосфера, костюмы, операторская работа – все работает на то, чтобы напугать. Фильм до сих пор считается эталонной экранизацией русской классики на Западе.

Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

«Сенсуэла» (Финляндия, 1973)

Финны пошли дальше всех. Они взяли «Станционного смотрителя» и перенесли действие в Лапландию времен Второй мировой.

Лапландская девушка влюбляется в немецкого летчика – и эта история тянется через годы, обрастая такой эксцентричностью, что финские критики до сих пор спорят, смеяться или плакать.

Фильм признан самым странным в истории финского кинематографа – не зря ведь после премьеры режиссер Теуво Тулио запретил его показ до самой своей смерти.

Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка»

«Буря» (Италия, 1958)

Итальянцы решили не мелочиться: в одну картину утрамбовали и «Капитанскую дочку», и «Историю Пугачевского бунта».

Режиссер Альберто Латтуада развернул эпическое полотно с крестьянским восстанием, любовной линией и политическими интригами. В ролях – голливудские звезды Ван Хефлин и Сильвана Мангано.

Три страны, три режиссера, три абсолютно разных Пушкина. Британский ужас, финский сюрреализм и итальянская страсть.

Ранее мы писали: Туча по небу идет, Пушкин сказку украдет: оказывается, «Царя Салтана» придумал не писатель

Фото: Кадр из фильма «Сенсуэла» (Финляндия, 1973) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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