Хоррор про Золушку: что стало с гимнасткой после свадьбы с настоящим принцем

В реальной жизни сказка про Золушку и принца нередко заканчивается после замужества, а дальше начинается жуткий триллер. Так, история «любви» гимнастки из Азербайджана и арабского шейха может лечь в основу леденящего душу хоррора.

Спортсменка Зейнаб Джавадлы была знаменита в конце нулевых. Она завоевывала награды на чемпионатах мира и Европы, а также успешно выступала на международных соревнованиях. На одном из таких мероприятий Зейнаб приметил шейх Саид Аль Мактум, представитель правящей династии в Эмиратах.

23-летняя гимнастка была очарована принцем и не устояла перед его ухаживаниями. Вскоре она стала женой шейха — третьей по счету. От Саида Зейнаб родила трех дочерей, и дальше начался ее личный ад.

Отношения между супругами испортились, муж стал отдаляться от нее и чаще прибегать к домашнему насилию. Непрекращающиеся ссоры, скандалы и истязания со стороны Саида привели к разводу.

Зейнаб ушла вместе с детьми, после чего начались преследования. В последний раз в своих соцсетях бывшая гимнастка просила помощи, потому что люди экс-супруга пытаются похитить ее дочек, а также угрожают ей и ее родителям расправой. Но никакие законы в ОАЭ не могут ее защитить, как пишет «Комсомольская правда».