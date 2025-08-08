Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

И да, если у вас дома тоже есть «лучший друг человека», то во время просмотра лучше готовить салфетки.

В начале года Стивен Содерберг решил напугать публику камерным «Присутствием» — медленным, липким хоррором, рассказанным от лица призрака. Казалось бы, куда дальше? Но Бен Леонберг, дебютант с очевидной слабостью к четвероногим, выкрутил концепцию так, что даже Кинг, глядя на синопсис, мог бы приподнять бровь.

Что, если собака, уставившись в пустой угол, действительно видит там призрака? И не просто видит, а пытается спасти хозяина от того, что прячется в тенях.

Призрак в углу

«Хороший мальчик», который доберётся до мирового проката 3 октября, уже сейчас держит 95% на Rotten Tomatoes при двадцати рецензиях — и всего одна из них отрицательная. Для ужастика с таким, мягко говоря, рискованным хай-концептом это почти чудо.

Главный герой — Инди, очаровательный ретривер и по совместительству домашний питомец самого Леонберга. Вместе с хозяином Тоддом (Шейн Дженсен) он переезжает из города в глухую деревню — в старый, давно пустующий дом дедушки. Что может пойти не так?

Сестра Тодда предупреждает: место проклято, и долго там никто не живёт. Но Тодд, уставший от городской суеты и собственных проблем со здоровьем, решает, что свежий воздух важнее всех мрачных слухов.

Инди же думает иначе: пустые углы, в которых что-то шевелится, запахи, от которых шерсть встаёт дыбом, и призрачный пёс, будто пытающийся передать важное предупреждение.

С широко раскрытыми собачьими глазами

Всё это зритель видит только глазами Инди. Камера постоянно держится на уровне его головы: люди обрезаны по плечи, призраки кажутся неразличимыми тенями, а каждый шорох или скрип становятся полноценным хоррор-аттракционом.

Леонберг, вместе с оператором Уэйдом Гребноэлем, выжимает максимум из этой перспективы: зафиксированный взгляд пса, затем — пустое пространство, в котором, кажется, вот-вот что-то появится. Саунд-дизайн работает не меньше, чем картинка — особенно в моментах, когда тишину разрывает глухое рычание Инди или далёкий, почти неслышимый шаг в подвале.

Верность против зла

Инди, в отличие от типичных героев хорроров, не бежит навстречу опасности, но и уйти не может — Тодд для него весь мир, и команду «сидеть» никто не отменял. Даже когда хозяин, поддавшись влиянию дома, начинает вести себя странно и однажды приковывает его цепью к будке, пёс остаётся верен.

Эта лояльность и делает фильм особенно пронзительным: зритель понимает, что Инди не осознаёт всей картины, он просто знает — с Тоддом что-то не так, и надо защищать.

Три года дрессировки

Леонберг снимал «Хорошего мальчика» три года, дрессируя Инди вместе с женой-продюсером Карри Фишер. И результат не выглядит дешёвым трюком: пёс не просто «реагирует на команды», он играет. Наклон головы, дрожащие уши, настороженный взгляд — всё это передаёт эмоции лучше, чем многие люди на экране.

Медитация и смерть

Но под слоем жуткой «собачьей» оптики прячется и вторая линия — медитация о смерти. Дом, похоже, проклят: почти все мужчины в семье Тодда умирали молодыми, и теперь очередь дошла до него. Инди — единственный, кто пытается что-то изменить, но у него лапки.

Финал, который ломает сердце

Судя по рецензиям критиков, к финалу «Good Boy» успевает напугать, растрогать и выбить слезу. Этот фильм легко представить в одном ряду с лучшими хоррорами года, но при этом он останется в памяти не столько из-за призраков и скрипучих половиц, сколько из-за одного пса, который был готов пойти хоть в ад, лишь бы остаться рядом со своим человеком.

