Хоррор, а не сказка: французская афиша фильма «Морозко» напугает любого

История про добрую Настеньку и ее злую мачеху, мечтающую избавиться от нелюбимой падчерицы, стала неотъемлемой частью новогодних праздников. Российский зритель восхищается стойкостью и отзывчивостью главной героини, а сказочные персонажи из народных сказок добавляют этому фильму особого шарма.

Тем не менее некоторые иностранцы точно удивляются такой любви к советской картине. Дело в том, что во Франции афиша «Морозко» была больше похожа на постер к хоррору с высоким возрастным рейтингом. На плакате крупным планом была изображена испуганная Настенька, а позади нее была страшная Баба-Яга, явно замышляющая какое-то злодейство.

Кроме довольно пугающего расположения персонажей тревогу вызывает и цветовая гамма. На афише преобладают красные и оранжевые оттенки, которые ассоциируются с кровью и огнем. Увидев такую яркую и ужасающую картинку, французы вряд ли захотели бы пойти в кинотеатр на этот фильм.