Хорошую концовку не придумали: как сценаристы обошлись с Милли из «Дикого ангела»

История Милагрос Эспосито, главной героини сериала «Дикий ангел», напоминает сказку о Золушке. Воспитанница монастыря и бедная служанка, чья мать умерла при родах, сама того не ведая попала в дом к своему настоящему отцу Федерико Ди Карло, которому всю сознательную жизнь мечтала «плюнуть в лицо».

В особняке Милли влюбляется в Иво, за которого, после множества испытаний, наконец-то выходит замуж. Между тем правда об отце выходит наружу: главная героиня прощает папу за то, что тот бросил ее мать. Таким образом, сценаристы раскрыли все карты, поэтому казалось, что счастливый финал не за горами, но последние минуты последней серии испортили все.

Хорошую концовку создатели сериала так и не придумали и обошлись довольно жестоко как с главной героиней, так и со зрителями. В финале становится очевидным, что мать Милли вовсе не умерла. В завершение Росарио просит настоятеля монастыря Падре сохранить ее тайну.

Из этого следует, что Милли так никогда и не узнает всю правду о своей матери, которую, вероятно, видела не раз, находясь в стенах монастыря. Вынуждены гадать и зрители, многие из которых посчитали, что Росарио так и не смогла простить Ди Карло за предательство, а потому отдала свою дочь на воспитание монахиням, когда приняла решение стать одной из них.