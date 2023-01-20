Хорошо устроилась: вот в каких условиях любимица Гайдая живет в США

Лариса Еремина на пике своей карьеры считалась одной из самых успешных актрис СССР. Особое же место в ее творческом пути занимали комедии Леонида Гайдая, который считал ее одной из своих любимых актрис. При этом, несмотря на популярность, в конце 70-х она приняла решение эмигрировать в США.

В поисках лучшей жизни она поехала вместе со своим мужем, музыкантом Григорием Вейном. В новой стране она старалась строить карьеру, но действительно ярких ролей у нее так и не было.

На несколько лет она пропала из поля зрения публики, но не так давно вновь вернулась на российские экраны. Лариса приняла участие в шоу «Сегодня вечером», выпуск которого был посвящен комедиям Гайдая. В шоу артистка показала, как ей удалось обосноваться в Лос-Анджелесе, где она живет последние годы.

Как оказалось, Еремина со своим мужем живет в многоквартирном доме. У нее весьма просторная квартира, где хранится множество сувениров из прошлой жизни, а в доме также есть подогреваемый бассейн, тренажерный зал и даже сауна с джакузи. Артистка не скрывает, что рада своей жизни в США. Этот факт не оставили без внимания ее фанаты.