Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

Советские комедии давно разобраны на цитаты и знакомы нам с детства — но многое из того, что мы о них «знаем», на самом деле всего лишь мифы. Слухи, байки и искажённые факты годами кочуют из разговора в разговор, обрастая новыми деталями. А вы уверены, что сможете отличить правдивые истории от выдумки?

В этом тесте вас ждёт шесть утверждений о знаменитых советских комедиях: где-то — реальные съёмочные курьёзы, а где-то — просто народная фантазия. Проверим, насколько хорошо вы разбираетесь не только в сюжетах, но и в том, что происходило за кадром.

Не переживайте, если какие-то вопросы покажутся каверзными — даже фанаты жанра иногда попадаются на удочку мифов. Главное — будет интересно. Готовы проверить свою киноинтуицию? Тогда вперед.

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