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Киноафиша Статьи Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

26 июля 2025 07:29
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

Время отвлечься от дел и блеснуть эрудицией.

Советские комедии давно разобраны на цитаты и знакомы нам с детства — но многое из того, что мы о них «знаем», на самом деле всего лишь мифы. Слухи, байки и искажённые факты годами кочуют из разговора в разговор, обрастая новыми деталями. А вы уверены, что сможете отличить правдивые истории от выдумки?

В этом тесте вас ждёт шесть утверждений о знаменитых советских комедиях: где-то — реальные съёмочные курьёзы, а где-то — просто народная фантазия. Проверим, насколько хорошо вы разбираетесь не только в сюжетах, но и в том, что происходило за кадром.

Не переживайте, если какие-то вопросы покажутся каверзными — даже фанаты жанра иногда попадаются на удочку мифов. Главное — будет интересно. Готовы проверить свою киноинтуицию? Тогда вперед.

Ранее мы писали: Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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