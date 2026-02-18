Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам

На советских комедиях выросло не одно поколение зрителей. Но есть один нюанс. Мы хорошо помним яркие сцены, крылатые фразы, песни. А вот финалы почему-то вылетают из головы.

Согласитесь, последние минуты фильма, когда уже всё закончилось и герои замирают в кадре, – они как-то не задерживаются в памяти? Мы решили это проверить. Взяли 5 советских комедий, которые вы точно видели, и вытащили оттуда последние кадры – прямо перед титрами.

Сможете угадать фильм по одной финальной сцене? Давайте посмотрим. Желаем удачи!