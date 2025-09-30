Хорошо сидим: этот тест проверит вашу память — назовите 5 фильмов СССР по кадрам с героями за столом

Меню
30 сентября 2025 07:58
Выросшие на советской классике легко наберут хотя бы 4/5.

Застольные сцены в советском кино — это целое искусство. За обычным, на первый взгляд, столом разворачивались драматичные диалоги, рождались смешные шутки и произносились самые важные для сюжета фразы.

Достаточно одного кадра — скатерти в крошках, пары рюмок и характерных лиц — чтобы у зрителя-знатока сразу же всплыла в памяти не только кинолента, но и всё, что происходило до и после этого момента.

А насколько хорошо вы помните эти знаковые сцены? Сможете ли вы по фрагменту, где герои собрались за столом, безошибочно определить фильм? Проверим вашу киноэрудицию прямо сейчас!

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Осенний марафон» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
