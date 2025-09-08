Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

Фильм «Москва слезам не верит» давно стал культурным феноменом, а его герои — словно старыми знакомыми. Их истории, переживания и, конечно, реплики прочно вошли в нашу жизнь.

Но так ли хорошо мы помним оригинальные цитаты? Не перевираем ли мы слова Катерины или Гоши, ставшие такими знакомыми?

Предлагаем проверить это прямо сейчас! Сможете ли вы безошибочно вспомнить, кому и в какой ситуации принадлежали эти знаменитые фразы?

Перед вами будет 5 реплик, а ваша задача — выбрать верные слова на место пропуска. Если справитесь без ошибок, вашей памяти останется лишь позавидовать.

Ну что, готовы? Тогда желаем удачи!

