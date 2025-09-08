Меню
Киноафиша Статьи Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

8 сентября 2025 16:31
Задача под силу самым внимательным зрителям.

Фильм «Москва слезам не верит» давно стал культурным феноменом, а его герои — словно старыми знакомыми. Их истории, переживания и, конечно, реплики прочно вошли в нашу жизнь.

Но так ли хорошо мы помним оригинальные цитаты? Не перевираем ли мы слова Катерины или Гоши, ставшие такими знакомыми?

Предлагаем проверить это прямо сейчас! Сможете ли вы безошибочно вспомнить, кому и в какой ситуации принадлежали эти знаменитые фразы?

Перед вами будет 5 реплик, а ваша задача — выбрать верные слова на место пропуска. Если справитесь без ошибок, вашей памяти останется лишь позавидовать.

Ну что, готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: «Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
