Хорошо ли вы ориентируетесь в кинематографе? Проверьте себя с помощью нашего теста с подвохом

Известное высказывание гласит, что детей и животных переиграть невозможно. Поэтому неудивительно, что сценаристы часто прописывают в сценарии запоминающихся персонажей юного возраста - они надолго остаются в памяти у зрителей. А вот судьба актеров, которые исполняют эти роли, складывается по-разному. Для кого-то дебют на съемочной площадке в нежном возрасте становится трамплином в актерскую профессию - так случилось, например, с Натали Портман. Кто-то на долгие годы остается заложником первой “звездной” роли, которая накладывает отпечаток на всю карьеру и в итоге ломает ее. Яркий тому пример - Маколей Калкин, которого режиссеры и зрители воспринимают в первую очередь как мальчика из франшизы “Один дома”. Не слишком успешно сложилась судьба Джеки Кугана - первого ребенка-кинозвезды в истории США. Он прославился благодаря участию в фильме “Малыш” Чарли Чаплина, после премьеры его популярность взлетела до небес и на голову посыпались новые предложения. Однако став взрослым, Джеки перестал интересовать режиссеров и публику. Он снимался в кино до самой старости, но другой звездной роли в его фильмографии так и не случилось.

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