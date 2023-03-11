Хорошо, что сценарий изменили: ахнете, узнав, какой изначально была Вера из «Служебного романа»

Лия Ахеджакова запомнилась зрителям как секретарша Верочка в лирической комедии «Служебный роман». Яркий персонаж стал одним из самых запоминающихся в фильме, но, как оказалось, изначально Эльдар Рязанов представлял себе эту героиню совершенно другой.

В сценарии фильма Верочка предстает как красотка, которая ищет выгодных отношений. Она нацелена на успешный брак и расценивает мужчин лишь с точки зрения выгоды. Однако Лия Ахеждакова совсем не вписывалась в этот образ, а Рязанов мечтал видеть в картине именно ее, так как был поражен ее игрой в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!».

В итоге он вместе с Эмилем Брагинским полностью переписал роль Верочки, ориентируясь на внешность и характер звезды экрана. Режиссер был уверен, что Ахеджакова справится с поставленной задачей, и доверился ее таланту, а сама актриса подарила зрителям одним из самых ярких образов в советском кинематографе.