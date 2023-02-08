Хорошо, что не сняли: от продолжения «Клона» придут в ужас даже преданные зрители

Две книги-вариации на тему событий из сериала «Клон» написала бразильянка Габриэлла Лопез. Но то, что она сделала с персонажами, явно не понравится фанатам.

Счастье Жади и Лукаса в книге пытается разрушить не кто иной, как Лео. Полная противоположность своей экранной версии, он похищает Жади, но она по-прежнему любит Лукаса. Писательница решила усложнить сюжет и ввела в книгу еще одного клона — это сын Хадижи и Лео. Его Лео не спешит признавать. Для Жади и Лукаса, впрочем, в четвертой книге наступает долгожданный хэппи-энд.

Еще более сложной выглядит судьба Мэл и Шанди. Мэл несколько раз обрывает отношения с Шанди, которая уже является молодой мамой. Потом бывшая наркоманка возвращается к супругу, затем они снова расходятся. Мэл рожает ребенка от другого, первенца при этом оставляет у Далвы. В итоге Мэл возвращается к Шанди.

Книжную версию Саида настигает карма: Рания, на которой он женился назло Жади, бросает его и уходит к рок-музыканту. Разочаровавшись в любви и пережив гибель Маизы, Саид обретает счастье с дочерью Лобату.