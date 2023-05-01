Хорошо, что этого не случилось: ахнете, узнав, кто должен был сыграть Саида в «Клоне»

Мировую известность бразильскому актеру Далтону Вигу принесла роль Саида в сериале «Клон». Зрители и эксперты высоко оценили его работу, что сделало артиста одной из главных телевизионных звезд страны. При этом изначально на роль возлюбленного Жади создатели рассматривали совершенно другого артиста.

Как оказалось, роль Саида должен был сыграть Эдуарду Московиш. В то время артист был настоящей звездой, благодаря «Секрету Тропиканки», «Шальным деньгами» и «Шипам и розам». И именно из-за «Шипов» артист решил отказаться от предложения Глории Перес, так как мечтал об отдыхе после трех лет практически непрерывной работы.

В итоге Перес отдала предпочтение Вигу, который в то время не мог похвастаться такой известностью. И это стало удачным решением. Своей игрой артист сделал сериал популярнее, а множество зрительниц до сих пор влюблены именно в Саида.