Хорошо, что это не сделали: что скрыто в альтернативном финале «Унесенных ветром»

«Унесенные ветром» стали одной из главных картин в истории Голливуда. Трагичная история о сильной женщине покорила не одно поколение зрителей, а особенно фанаты ценят драматичный финал фильма. Однако изначально сценарист Сидни Ховард задумал совсем другую концовку.

Так, в последних сценах картины героиня Вивьен Ли Скарлетт О’Хара остается одна после ухода своего возлюбленного Ретта Батлера в исполнении Кларка Гейбла. Девушка произносит знаменитую фразу «Я подумаю об этом завтра. Завтра придет совсем другой день!» и предстает перед зрителем полностью сформировавшейся женщиной.

Однако в первой версии сценария Скарлетт не так мужественно встречает перемены в жизни. По мнению Ховарда, она должна была пытаться вернуть Батлера и бежать за ним в след, не пытаясь принять его уход.

«Ретт! Ретт! Ты вернешься ко мне! Ты вернешься! Я знаю, что ты вернешься!» — кричала она в отчаянии.

Неизвестно, почему именно режиссер картины Виктор Флеминг решил отказаться от этого эпизода, но многие эксперты уверены, что премия «Оскар» могла и не достаться Вивьен Ли, если бы ее героиня не была такой смелой и сильной.