Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей

Сложно представить, что финал «Короля Льва» мог быть еще более зловещим — но такая версия действительно существовала. В одном из ранних вариантов сценария Шрам не просто погибал, а переживал настоящие мучения. Все выглядело настолько жутко, что даже Disney решил: для детской аудитории это уже слишком.

В финале «Короля Льва», который мы все знаем, Шрам тоже получает по заслугам — на пылающем ущелье он сражается с Симбой, но в итоге проигрывает битву. Шрам понимает, что все — его эра закончилась. А потом он падает со скалы, где его встречает компания недовольных его предательством гиен — можно представить, что их встреча вышла не слишком дружелюбной. Вот так справедливость торжествует, а королевство зверей снова обретает порядок.

Как хотели сделать изначально?

Не скажешь, что существующая концовка — настоящий хэппи-энд: злодея, мягко говоря, растерзали бывшие союзники. Но у сценаристов оказалась богатая фантазия — они придумали еще более мрачный финал. Во время решающей схватки Шрам чуть не проигрывает, но в последний момент играет на жалости Симбы, и тот его спасает.

Казалось бы, конец, но нет: Шрам тут же начинает драться и хитростью сбрасывает Симбу со скалы Прайда. Он уверен, что соперник разбился насмерть, и впадает в безумие, хохочет, наслаждаясь своей победой и властью. Но огонь, подбираясь все ближе, охватывает скалу, и Шрам, вопя и смеясь, гибнет в пламени. Жуть какая, правда? А Симба, разумеется, как и в оригинале, выживает и идет править своими подданными.

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