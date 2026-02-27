Оповещения от Киноафиши
Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»

27 февраля 2026 16:40
Чтобы справиться на 5/5, вряд ли хватит разового просмотра когда-то давно.

«Служебный роман» многим российским зрителям хорошо знаком еще с детства. Но одно дело – знать сюжет в общих чертах, и совсем другое – хорошо ориентироваться в цитатах из легендарной киноленты. А уж если говорить не о самых популярных фразах, то это вообще задача со звездочкой.

Вот мы и решили устроить нашим читателям проверку. Выбрали пцитат из «Служебного романа», а вам предлагаем вспомнить их точное продолжение.

На первый взгляд все просто, но без ошибок пройдут не все. Давайте посмотрим, у кого с памятью действительно порядок, а кто просто делает вид, что смотрел.

Желаем удачи!

Ранее мы писали: Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1969)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
