Хороший режиссер такое не снимет: последний фильм Рязанова не спасла даже Гурченко

Первым фильмом в карьере Эльдара Рязанова стала комедия «Карнавальная ночь». Лента прославила его на всю страну и сделала одним из главных режиссеров своего поколения. А спустя 50 лет постановщик решил выпустить продолжение.

В «Карнавальную ночь 2» он пригласил всех звезд из первой части. В кадре можно было увидеть Людмилу Гурченко, Валентина Гафта и даже самого Рязанова. Сюжет же строится вокруг Дома культуры, где вновь планируется масштабное празднование Нового года.

Зрители однако не остались в восторге от ленты. Обсуждая комедию, они отмечали невнятный сценарий, нагромождение сюжетных линий и плохую игру актеров. И не спасло ленту даже появление самой Гурченко.

«Опошление классики», «Фильм — провал», «Россыпь блистательных талантов советско-российского кинематографа не спасла этот убогий фильм», — считает публика.

В итоге «Карнавальную ночь 2» даже признали худшей работой в карьере Рязанова. По мнению большинства, режиссеру не нужно было браться за продолжение и портить свою репутацию.