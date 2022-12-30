«Хорошей горячей водички!»: что японцев искренне поразило в «Иронии судьбы»

Если для россиян «Ирония судьбы» — это понятный и любимый новогодний фильм, то зарубежных зрителей сюжет мелодрамы искренне поражает. Как выяснилось, картину Эльдара Рязанова смотрят по всем миру, например, в Японии ее особенно ценят те, кто учит русский язык. Но даже для них в ленте слишком много непонятных эпизодов.

Азиатам сложно дались сцены, где герои много ссорятся — в торопливой речи теряются отдельные слова. Непонятны остались для них и отрывки, в которых персонажи просто сидят за столом и неспешно ведут беседу. Многие японцы только из мелодрамы узнали, как устроена русская баня. Загадкой для зарубежных зрителей стал финал картины: они не поняли, вместе ли Женя и Надя. Объяснять пользователям в японской версии «Википедии» пришлось и типовую застройку в СССР, из-за которой Лукашин перепутал дома, квартиры и города.

Более того, даже устойчивого выражения «С легким паром!», которое вынесено в заглавие ленты, в Японии нет. Словосочетание перевели как «Хорошей горячей водички!», но его смысл остался для азиатов нераскрытым, пишет в Дзен-канале блогер Вера Голубенко .