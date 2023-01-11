Хорошенькая даже спустя 40 лет: что стало со сбежавшей Людкой из фильма «Любовь и голуби»

Культовая фраза из фильма «Любовь и голуби» была обращена именно к героине Янины Лисовской. Актриса замечательно исполнила роль Людки, но этот успех был не очень продолжительным.

В 90-е годы кинематограф в нашей стране переживал не самые лучшие времена. Многие артисты искали спасения на театральном поприще. Так поступила и наша героиня. Янина вместе с труппой даже отправилась на гастроли в Германию, в которой позже окончательно обосновалась. Именно за границей она встретила свою любовь и после двух лет ухаживаний все таки решилась на переезд.

Сегодня у бывшей актрисы есть прекрасная семья и любимая работа — она преподает азы актерского мастерства. Успехи в личной жизни и на профессиональном поле деятельности хорошо отразились на внешности Лисовской. Спустя 40 лет после выхода известной комедии она остается такой же милой, а на лице практически нет признаков старения.