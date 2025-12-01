Хорошего человека очкистом не назовут. А думочкой? Эти странные словечки вы слышали в советском кино – угадаете значение хотя бы 5/10?

Помните, как в советских фильмах герои порой выдавали фразы, от которых современный зритель замирает с вопросом: «А это ещё что?!» Язык кино той эпохи был щедро приправлен жаргонизмами, профессиональными арготизмами и просто бытовыми словечками, которые сегодня звучат как шифр из прошлого.

Слово «очкистом», на первый взгляд, кажется синонимом очкарика, но для зрителя 1960–1980‑х смысл был совсем иным.

«Думочка», «цеховик», «летун», «макулатурные книги», да даже привычная «буржуйка» – каждое из этих слов несло свой культурный код, свою маленькую историю эпохи.

Этот тест – не про эрудицию, а про ощущение времени. Мы собрали 10 колоритных выражений из советской жизни: одни уводят в мир подпольных предпринимателей, другие – в коммунальный быт, третьи – в производственные цеха.

Попробуйте вспомнить или угадать, что они означали. Сможете расшифровать хотя бы пять? Погрузитесь в лингвистический детектив: здесь каждая подсказка – кусочек ушедшего, но живого мира.

